Украинские студенты стали игнорировать запрет на русский язык

Популярность русского языка на Украине растет. Украинские студенты начали чаще говорить по-русски, заявила преподаватель Киевского университета имени Гринченко Екатерина Никонюк.

Увеличение популярности русского языка говорит о недоработке со стороны украинских языковых омбудсменов. По словам Никонюк, которые приводит "Страна.ua", подобный откат в популярности украинского языка показывают последние скандалы с украинскими звездами.

"Символическое неравенство" ранее потребовала устранить языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она считает, что надо вычеркнуть русский язык из конституции страны.