Словакия затянула обещанные поставки гаубиц Zuzana 2 на Украину

Семь из 16 гаубиц Zuzana 2, которые Киев должен был получить от Словакии еще в 2024 году, до сих пор не поставлены на Украину. Словацкое издание Aktuality предполагает, что причина в прекращении сотрудничества с украинским заводом и спорных решениях министерства обороны республики.

По данным портала, Украина должна была получить уже все 16 произведенных в Словакии гаубиц Zuzana 2, которые для нее заказали Германия, Дания и Норвегия. Проблемы, связанные с контрактом на производство гаубиц за 92 миллиона евро, начались в 2023 году, после смены руководства в министерстве обороны Словакии.

“Первые две гаубицы словацкая сторона передала Украине в начале августа 2023 года. Оставшиеся обещали поставить до конца 2024 года. Однако семь гаубиц до Киева до сих пор не доехали.