Ольга Зарубина схватилась за голову, увидев какую вакханалию устроил Лазарев

Сергей Лазарев оскандалился после концерта в Сочи. Исполнитель хита "Снег в океане" выступил с грандиозным шоу, но не все оценили его танцевальные номера.

Шоу раскритиковали за плохую организацию и сомнительные движения артиста. Одна из зрительниц ужаснулась, увидев на сцене полуголых девушек и имитацию интима в исполнении Лазарева. Женщина привела на концерт девятилетнего внука, и никак не ожидала, что всегда приличный и максимально вежливый Сергей устроит на сцене эротические танцы.

"На сцене происходила вакханалия, сами посмотрите записи!" — возмутилась 63-летняя зрительница.

Поведение Лазарева на скандальном шоу прокомментировала Ольга Зарубина. Артистка за голову схватилась от того, что певец творил на сцене. Хотя исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" отметила, что сейчас откровенные танцы на концертах считаются нормой.

"Поступательные движения можно сделать по-разному. Сегодня многие добавляют подобные элементы в свои танцы. У всех разный вкус и разное видение ситуации. В наше время хореография с сексуальным уклоном считается вариантом нормы", — заявила Ольга в беседе с "Абзацем".

По словам Зарубиной, на подобные концерты стоит вводить возрастные ограничения и не пускать маленьких детей. "Границы должны быть. У ребенка нарушается психика, он неправильно это понимает. Он может стать неадекватным в этой сфере в будущем", — пояснила певица.