Цзиньпин пригласил Вучича на парад в Пекин

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Сербии Александра Вучича на парад в Пекин, где пройдет празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне. Об этом говорится в письме, обнародованном администрацией Вучича.

КНР празднует День Победы, учрежденный в честь подписания Японией акта о капитуляции, 3 сентября. Китайский лидер опубликовал ответное письмо. Цзиньпин напомнил о встрече с Вучичем в мае в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сербский президент рассказал ранее журналистам, что председатель КНР Си Цзиньпин в мае в Москве пообещал выполнить любую просьбу Вучича. Тот, в свою очередь, попросил китайского лидера построить в Сербии еще одну фабрику, передает РИА Новости.