Политолог Пухов: Россия заключит с Украиной сделку с позиции силы

На что рассчитывает Дональд Трамп, ставя России ультимативные сроки для разрешения конфликта на Украине? Чего больше хочет президент США: затянуть боевые действия и заработать на поставках оружия Киеву или заставить Москву быстрее заключить мир на неприемлемых для России условиях?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Трамп - шоумен, работающий вкороткую. Его задача - делать яркие заявления. Очевидно, что большинство конфликтов решается не с помощью вмешательства внешних сил, а на земле. И я думаю, что в обозримом будущем украинская оборона посыпется по всей линии фронта - у ВСУ огромные проблемы с личным составом. И когда мы существенно продвинемся, сможем с позиции силы заключить ту сделку, которая нам нужна", - отметил эксперт.

Полный комментарий Руслана Пухова смотрите в видео