Стало известно о подвигах рядового Антоненко и ефрейтора Сигитова в зоне СВО

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Рядовой Тимофей Антоненко, рискуя жизнью, под обстрелами ВСУ отправился на подмогу раненому товарищу. Добравшись до бойца, Тимофей начал оказывать ему первую помощь, когда заметил вражеский беспилотник. Антоненко поразил коптер из штатного оружия, а после эвакуировал пострадавшего в командный пункт.

Ефрейтор Игорь Сигитов расчистил путь для наступающих передовых отрядов. Из автоматического гранатомета он уничтожил огневую точку неприятеля. Это позволило нашим штурмовикам без потерь выбить противника с занимаемых позиций. Российские военные закрепились на новых рубежах.