Российская система ПВО сбила три украинских БПЛА в ночь на 30 июля

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила новые попытки киевского режима ударить по территории России при помощи беспилотников. Об этом рассказали в среду, 30 июля, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, с полуночи до 3:50 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате атак украинских дронов нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

Ранее в Кремле подчеркивали, что ВС России принимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами ВСУ по российским городам. При этом российские власти понимают, с какой опасностью имеют дело.