Татьяна Брухунова изменила одну деталь во внешности и стала копией Елены Степаненко

Татьяна Брухунова похвасталась обновлением в образе, но тут же получила очень неприятное сравнение. Жена юмориста думала, что стала еще прекраснее, но народ с ней не согласился.

36-летняя супруга Евгения Петросяна похвасталась новой стрижкой. Татьяна призналась, что чувствует себя легче, словно сбросила лишние килограммы.

"Что может быть прекраснее, чем новая стрижка? Убрала несть сантиметров волос и ощущение, что похудела килограммов на 10. К настроению плюс 100", — призналась Брухунова на своей странице в соцсети и продемонстрировала новую прическу.

Кадры с Брухуновой тут же разлетелись по различным телеграм-каналам. Но комплиментов Татьяна не дождалась. Напротив, пользователи Сети отметили, что стрижка состарила жену юмориста. "Таня Петросян в красивых бусах. Вылитая Елена Степаненко", — пошутил один из хейтеров.

Напомним, к молодой помощнице юморист ушел от своей второй жены Елены Степаненко. Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе больше 5 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. При этом супругам удалось сохранить любовь и романтику. Евгений Ваганович часто балует жену, а она рада делиться сюрпризами мужа со своими поклонниками.