Трамп хочет договориться с Россией по Украине через 10 дней

Президент США Дональд Трамп начал отсчет срока, отведенного им России для заключения соглашений по Украине. Вашингтонская администрация хочет достичь договоренностей с Москвой, в противном случае введет импортные пошлины, заявил президент США Дональд Трамп.

В беседе с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон, американский лидер уточнил, как он намерен сократить названный им ранее срок ультиматума Москве. По словам Трампа, он отсчитывает 10 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Трамп заявил, что потом США введут пошлины. Повлияет ли это на Россию, американский лидер не знает. По мнению Трампа, российская сторона, вероятно, хочет продолжать войну, передает ТАСС.