Ученые предупредили землян о скором прибытии инопланетян-разведчиков

Вот только инопланетян нам не хватало! И так от проблем деваться некуда. Обо всем по порядку. Межгалактический объект 3I/ATLAS направляется к Солнечной системе. Ученые объявили, что ничего хорошего ждать не надо: скорее всего, это вражеский космический корабль, который разместит шпионские устройства вблизи Марса и Венеры.

Объект засек телескоп "Атлас" в Чили. Пошли к ученым: объясните, кто летит, зачем летит, чего от нас хочет. Астрономы из Гарварда, доценты с кандидатами, тут же выдали: скорее всего, это замаскированный шпионский зонд. А к Солнцу он летит для того, чтобы нам труднее было его разглядеть в телескопы и установить личности подозреваемых. На Земле-то порядка нет, европейцев запугали до обморока российской угрозой. А тут еще засланцы из далеких галактик со шпионскими устройствами. Хоть святых выноси.

Да мы же сами столько лет пытались достучаться до соседей по Вселенной, ответа ждали. Первое послание братьям по разуму было отправлено 19 ноября 1962 года из Центра дальней космической связи в Евпатории. Всего три слова: "Мир. Ленин. СССР". Американский астроном Карл Саган придумал штуку позабористее. В начале 70-х на станциях "Пионер-10" и "Пионер-11" космическим соседям отправили пластинки из алюминия с изображением обнаженных мужчины и женщины.

Прошло время. Телеметрия передается хорошо. Ответа пока нет, но астроному вставили по первое число за то, что землян позорит и отправил в космос непристойные картинки. Станции "Пионер" лететь до точки назначения - звезды Альдебаран - еще пару миллионов лет. Тогда-то и узнаем, что думают альдебаранцы о наших непристойностях.

А телеканалы уже высмеивают гарвардских паникеров, которые объявили небесное тело "Атлас" вражеским космическим кораблем. Возможно, они живут среди нас. Здесь, на Земле, под видом людей. И все наблюдения за НЛО - это всего лишь космические корабли, прилетевшие навестить своих друзей с иных планет. А что? Посмотришь иногда вокруг - и понимаешь, что даже публичные персонажи, облеченные властью, явно нездешнего происхождения. И пытаются передавать нам загадочные сигналы.

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