Особенная дочь Светланы Зейналовой поступила в колледж на престижную специальность

Телеведущая Светлана Зейналова воспитывает двоих дочерей. Старшей наследнице звезды ТВ Александре — уже 16 лет, а младшей Веронике всего шесть.

Зейналова несколько лет назад призналась, что у Саши серьезные проблемы со здоровьем. Девочка вскоре после рождения перенесла операцию на сердце, а позже ей поставили диагноз аутизм. Но ведущая всеми силами старалась дать Александре полноценную жизнь. Дочь Зейналовой ходила в школу, прилежно училась и мечтала о колледже.

В июне Светлана похвасталась, что Саша успешно сдала экзамены в школе. Ведущая тогда отметила, что никогда ничего не требовала от дочери, но девочка сама хочет добиться успеха. "Вообще не уверена, что обычные взрослые люди смогли бы выдержать такой ритм, в котором работала она. Она борется за эту жизнь", — с гордостью рассказала месяц назад Зейналова.

А теперь у ведущей новый повод порадоваться за дочь. Саша поступила в один из московских колледжей. Дочь Зейналовой сама похвасталась этим в соцсети.

"Сегодня я подписала документы. Я поступила в колледж. Изучаю графический дизайн. Мы с мамой рады!" — поделилась Александра.

Напомним, что Светлана Зейналова воспитывала дочь одна. Отец Саши ушел из семьи, когда узнал о диагнозе девочки. По мнению ведущей, мужчины часто остро реагируют на подобные ситуации.