Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

Дональд Трамп едва ли поедет на предстоящий осенью саммит Группы двадцати в ЮАР. Президент США может отправить на это совещание вместо себя кого-то из представителей американской администрации.

Как заявил американский президент журналистам, у него много проблем с Южной Африкой. По словам Трампа, у властей в Претории плохая политика. Политика, в результате которой убивают много людей, заявил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп, беседуя с журналистами, заявил, насколько он решил сократить 50-дневный срок ультиматума, выдвинутого Москве. По его словам, он намерен ждать 10 дней, начиная с сегодняшнего, передает ТАСС.