Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,7

Магнитуда землетрясения на Камчатке, по разным оценкам, достигла 8,7. Это сильнейшее землетрясение с 1952 года. Об этом 30 июля сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда, по разным оценкам, достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие", — говорится в сообщении.

В службе предупредили, что в регионе не менее месяца будут ожидаться сильные ощутимые афтершоки с магнитудой до 7,5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов в Петропавловске-Камчатском и опасные цунами.