Пункты отбора на военную службу по контракту продолжают работу по всей стране

Перед бойцами этого спецподразделения стоит непростая задача - с высоты двух километров десантироваться на территорию врага. Так, чтобы он этого даже не понял. И хотя противник условный, учения проходят в обстановке, максимально приближенной к боевой. Прыгая с парашютом из вертолета Ми-8, бойцы 15 секунд находятся в свободном падении до того, как купол раскроется. Приземлиться нужно на строго ограниченную площадку.

"Прыжки совершали опытные военнослужащие, а также вновь прибывшие контрактники. Было скрытное перемещение на точку сбора. Маскирование воздушно-десантной техники. Получение задач. Выдвижение в район работы", - перечисляет Вячеслав Голосной, заместитель командира разведывательной группы.

Бойцы, вновь подписавшие или продлившие контракт с Минобороны, в рамках общевойсковой подготовки отрабатывают самые разные ситуации. В этом учебном центре обучают штурмом брать вражеские опорные пункты. Инструкторы, уже побывавшие на СВО, объясняют бойцам - во время групповой атаки они должны постоянно взаимодействовать друг с другом. На другом полигоне учат отражать атаки беспилотников. Лучше всего это получается с гладкоствольным охотничьим оружием. Инвентарь соответствующий, как в спортивной стендовой стрельбе.

После окончания курса общевойсковой подготовки бойцы отправляются в свои подразделения, где их готовят уже по конкретным специальностям. Которые определяют еще здесь - в пунктах отбора на службу по контракту. Желающих заключить его, например, в Ростовской области стало на треть больше, чем в прошлом году.

"В целом отбор составляет не больше суток. Количество людей, обратившихся в последнее время, увеличилось. Особенно по сравнению с предыдущими годами", - отметил Александр Костюк, офицер пункта отбора на военную службу по контракту.

Добровольцы чувствуют поддержку государства. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей - и региональные. В Москве бойцам предусмотрена дополнительная выплата - 1 миллион 900 тысяч рублей.