США все больше самоустраняются от конфликта на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос журналиста во время перелета из Шотландии в Вашингтон, Дональд Трамп сообщил, что никогда не обсуждал с британским премьером одну из главных мировых тем - вопрос признания палестинского государства.

О том, что Лондон намерен это сделать, официально заявил накануне Кир Стармер. Глава кабинета Соединенного Королевства провел телефонный разговор и с израильским премьером Нетаньяху. Который отреагировал резко, обвинив Лондон в поддержке террористов ХАМАС.

Тем временем о готовности признать государство Палестина в сентябре на Генассамблее ООН заявил и глава правительства Мальты, где накануне прошел очередной пропалестинский митинг.