Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло на Камчатке. Эпицентр находился в Тихом океане - в 160 километрах от побережья.

В домах затряслись стены, товары падали с полок магазинов, заходили ходуном припаркованные автомобили, сработала сигнализация. Несмотря на то, что подземные толчки в этом регионе не редкость, сейсмологическое явление такой силы стало для жителей настоящим потрясением.

Специалисты сейчас осматривают поврежденные здания, прежде всего - социальные объекты. Спасатели работают на месте обрушения стены у одного из детских садов. Учреждение находилось на ремонте, в момент ЧП там никого не было. Известно о нескольких пострадавших, серьезных травм у них нет. Женщина, на которую упала плита в аэропорту Петропавловска-Камчатского, по словам медиков, в удовлетворительном состоянии.

Цунами достигло берегов Северо-Курильска, затопив одно из предприятий. Жители, по сообщению властей, сейчас находятся в безопасности. Угроза объявлена также в Японии, Соединенных Штатах, Мексике, Перу.