Американские власти учли все потенциальные негативные последствия возможного применения вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров. Об этом объявила во вторник, 29 июля, глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Отвечая на вопрос о возможном "эффекте бумеранга" в случае воплощения на практике ультиматума президента США, Брюс посоветовала всем исходить из того, что учитывать необходимо "все формы воздействия".

Чиновница заверила, что американский лидер Дональд Трамп "не принимает решения на лету". Это означает, что все возможные последствия, включая противоречащие интересам самих Соединенных Штатов "явно учитывались" (цитаты по ТАСС).

Ранее помощник президента России Владимир Мединский напомнил, что нашу страну уже пытались задавить тотальной дипломатической и экономической блокадой после революции и гражданской войны в 1920 году. Однако "ничего, это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", подчеркнул Мединский.

При этом во Франции опасаются, что американский президент Дональд Трамп, вопреки желаниям Европы, не станет реализовывать на практике свои угрозы в адрес России по истечении срока, отведенного им на прекращение боев на Украине — политик "рискует вновь слиться", так и не приведя в исполнение собственные обещания.