Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Прощай, июль! В последний день месяца ваше внимание переключится на дом. Венера поможет добавить красоты туда, где вы живете. И в сердце тоже.

Тельцы

Ваша речь станет особенно мягкой, а слова - деликатными, но очень точными. Над этим работает сама Венера, так что налаживайте отношения, говорите!

Близнецы

У представителей этого знака может появиться желание заработать на своем хобби. И это отличная мысль. Венера будет подсказывать, что действительно ваше.

Раки

Венера в вашем знаке - вы будете особенно обаятельны. Целых четыре недели представителям этого знака можно и нужно заниматься собой, открывать в себе красоту и таланты.

Львы

Венера уютно устроилась в знаке Рака, и для вас наступило время тишины. Внешний шум отходит на задний план, а его место теперь занимает интуиция.

Девы

Друзья, единомышленники, команда - вот где вы найдёте вдохновение в ближайшее время. Весь август будет хорош для общения и волонтерства.

Весы

Представители этого знака вспомнят о работе. Весь август Венера будет помогать вам производить нужное впечатление, подбирать лучшие слова и деловые костюмы.

Скорпионы

Если вы давно подумывали о переезде, смене работы или направления жизни, подумайте об этом снова. Шансы высоки для всего, что расширяет горизонты.

Стрельцы

Вам пора выдохнуть! Проведите этот день лениво и красиво - с мороженым, объятиями, любимой музыкой или неспешной прогулкой по парку.

Козероги

Любовь спасает вас – и неважно, кого вы любите: партнера, себя или своих детей. Впереди четыре недели, когда проявлять чувства будет легко и приятно.

Водолеи

На первый план выходят темы здоровья, но с Венерой все это станет не обязанностью, а приятным досугом. Запишитесь на курс массажа, займитесь уходом.

Рыбы

Творчество, романтические знакомства, поездка в отпуск, развлечения - летняя повестка продолжается! Наслаждайтесь - август будет шикарным.