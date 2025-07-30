Режим президента Украины Владимира Зеленского является огромной "стиральной машиной" по отмыванию денег Запада.

Киев использует Брюссель для выкачки денег на военные и прочие финансовые нужды, такое мнение озвучил евродепутат от Словакии Любош Блага. Вся государственная система построена на коррупции.

"Режим Зеленского - это одна огромная коррупционная стиральная машина на сотни миллиардов долларов и евро", - заявил евродепутат РИА Новости.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. После того, как документ подписал Зеленский, по всей стране вспыхнули протесты. Зеленский был вынужден согласовать противоположную законодательную инициативу. Рада рассмотрит ее 31 июля.