Свекровь прокомментировала скандал в семье Кудрявцевой и Макарова

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров живут в браке больше десяти лет. Многие считали, что это идеальный союз, но недавно популярная ведущая, едва сдерживая рыдания, рассказала, что измотана нескончаемой борьбой с алкоголизмом мужа.

Молодой супруг не оценил откровения телеблондинки и с нецензурными выражениями обратился к супруге. Спортсмен четко дал понять, что ему не нравятся откровения Кудрявцевой. "Уже просто успокойся и молчи. Достала!" — сорвался он на Леру в Интернете. А буквально на днях Макаров с публичной отповедью обратился к общественности, в Сети обсуждающей семейные проблемы ведущей и хоккеиста.

Меж тем журналисты связались с матерью Игоря Макарова, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит между спортсменом и ведущей. Наталия Игоревна попыталась успокоить любопытных представителей прессы и сгладила ситуацию.

"Их отношения хорошо складываются… Лера улетела отдыхать в Болгарию, Игорь пока здесь, тренируется. Я не в курсе, что у них там происходит, потому что сама сейчас на даче живу, не могу сказать ничего конкретного", - заявила свекровь Кудрявцевой.

Впрочем, она не стала скрывать, что в отношениях телеведущей и хоккеиста не всегда бывает все спокойно, однако дала понять, что о расставании и речи не идет.

"Ну, случаются ссоры, в каждой семье такое бывает. С Лерой и Игорем мы всегда на связи. В целом, у них все нормально, разводиться не планируют. Есть свои нюансы, но глобально все в порядке. Поживем — увидим", - заявила мать Игоря Макарова Starhit.