Трамп рассказал о симпатии своей жены к Путину

Президент США Дональд Трамп заверил, что его супруга Мелания с симпатией относится к российскому лидеру Владимиру Путину.

Как подчеркнул Трамп в интервью New York Post, "мы знаем Путина, и он ей (Мелании) нравится". Также политик добавил, что "с людьми нужно ладить", поэтому у Трампа, по его заверениям, были "очень хорошие отношения" с президентом России.

Однако Мелания якобы сказала: "Как жаль, они (ВС России) только что бомбили Киев", причем произошло это в день разговора Трампа и Путина, отмечал американский политик.

Ранее после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным Трамп заявил, что беседа касалась не только политики. Как утверждал президент США, "Путин сказал, что они (россияне) очень уважают мою супругу". Сам американский политик уверял, что Соединенным Штатам повезло иметь такую преданную и сострадательную первую леди.

При этом в Конгрессе США утверждали, что "нужно благодарить Меланию" за то, что "президент сменил курс по Украине", поскольку именно супруга Трампа "напоминает ему ежедневно, что Россия бомбит украинские города каждую ночь".