В Крыму предложили США продать России Аляску по рыночной цене

Если Соединенные Штаты "так легко перекраивают карту мира", Россия могла бы выкупить Аляску. Об этом заявил в среду, 30 июля, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Глава крымского парламента отреагировал на заявление одного из американских военных о том, что Вашингтон мог бы купить у Москвы Командорские острова, чтобы следить за китайскими подлодками.

Константинов отметил, что "хватит с них и Аляски", а затем предложил приобрести ее: "Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками" (цитаты по РИА Новости).

Ранее в Госдуме отреагировали на публикации американских СМИ с призывами забрать у России остров Врангеля. Депутат Федот Тумусов предупредил США, что они не получат ни пяди российской земли, а также потребовал, "чтобы Аляску вернули — это было бы более справедливо", потому что американцы "даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи".

Спикер МИД России Мария Захарова напомнила, что продажа Родины в России считается – и по закону, и по совести – одним из самых страшных преступлений. Если же у кого-то из американцев действительно есть 15 миллиардов долларов, то их лучше потратить на погашение хотя бы части государственного долга Соединенных Штатов, отметила Захарова.