Видео с места попадания украинского БПЛА в многоэтажку в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал жилой многоэтажный дом в Белгороде.

БПЛА врезался в верхние этажи. В результате взрыва повреждено остекление порядка 10 квартир и фасад дома, осколками посечены 24 автомобиля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

В настоящее время проходит подомовой обход. В ходе посещения места ЧП Гладков заявил, нужно выработать более четкий порядок действия для мирного населения. В частности, использовать громкоговорители для информирования населения в момент атаки.

"Часто враг атакует сразу несколькими БПЛА, и после первого удара может произойти второй. Обычные жители этого не понимают. Поэтому повторная атака, скорее всего, может привести к гибели или серьезным ранениям", - отметил Гладков.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. В ночь на 30 июля наши системы ПВО сбили три БПЛА над Брянской областью.