Собянин: Трое москвичей вышли в финал "Абилимпикса" среди участников СВО

Сергей Собянин поздравил московских финалистов чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс", который впервые проводили среди участников СВО. Он рассказал, что награды получили три жителя столицы: Николай Столярик, Максим Козин и Борис Чурбанов.

Соревнования провели по 15 специальностям, в которых военные нашли себя после возвращения к мирной жизни. Чемпионат организован по поручению Владимира Путина. Это важный этап комплексной реабилитации и социальной адаптации ветеранов. Они получают востребованные навыки и возможность профессионально развиваться.

