Камчатские онкологи продолжили операцию во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке в ночь на среду произошло мощное землетрясение. Изначально сообщалось о магнитуде 7,5, однако позже она достигла 8,7. По словам специалистов, это сильнейшее землетрясение в регионе за 70 лет.

На всем побережье Камчатки была объявлена угроза цунами. В одном из районов заметили волну высотой четыре метра. В результате землетрясения пострадали несколько человек, рассказал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельникова.

Он таже сообщил, что в Камчатском онкологическом диспансере хирурги продолжили делать операцию во время землетрясения. По его словам, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.

На кадрах из операционной видно, как кушетка с пациентом, находящимся под наркозом, и медицинское оборудование раскачаются, а ассистирующие специалисты стараются их удержать, чтобы врачи могли продолжаться операцию.

"Восхищаюсь и благодарю наших специалистов за проявленный профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации!" - написал Мельников.

Он добавил, что операция прошла успешно и с пациентом все хорошо.

Поступок медиков уже оценил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, врачи проявили мужество, хладнокровие и профессионализм. Он поручил подготовить документы для представления медиков к государственным наградам.