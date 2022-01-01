Новая смерть в семье Юрия Шатунова

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Ему было 48 лет. Причиной смерти официально названа острая сердечная недостаточность.

Солист "Ласкового мая" держал в секрете семейную жизнь, он очень редко приходил на светские мероприятия с женой. В Сети практически не найти их совместные фото. Только после смерти Юрия Светлана стала появляться с детьми на публике.

В браке Шатуновых родились двое наследников — сын Дэннис и дочь Эстелла.

А теперь стало известно о новой смерти в семье Юрия Шатунова. Не стало его тещи. О горе рассказала Светлана в своих соцсетях. "Вот вы и встретились. Там, где нет боли и времени. Там, где души узнают друг друга без слов. Ты всегда любила Юру как сына. А он обожал тебя — называл "моя любимая теща" с той нежностью, которую невозможно сыграть", - обратилась к покойной матери убитая горем Светлана Шатунова.

Она рассказала, что у певца и его тещи были поразительно хорошие отношения. По словам Светланы, Юрий всякому отдыху предпочитал поездки к ее матери, где он не только помогал, но и с душой отдыхал. А теща старалась побаловать зятя. Например, готовила его любимые пирожки. Перед отъездом Юрий Шатунов прятал деньги для тещи в наволочку, потому что иначе она отказывалась их брать.

"Ты гордилась им. А он просто любил — тихо и искренне. Два светлых человека. Две добрые души с непростой судьбой и огромным сердцем. Теперь вы вместе. И я верю, что вы рядом. В ветре. В памяти. В моей тишине. Берегите нас там. Я бесконечно вас люблю. И мне вас очень не хватает", - написала скорбящая вдова Шатунова.