МВФ объяснил провал санкций против России ее специфической устойчивостью

Европейские модели оценки экономики не в полной мере учитывают специфику российской экономики. На это указали эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Как поясняет МВФ, речь идет про различные адаптационные механизмы, запустившиеся в экономике России под мощным рестрикционным давлением извне. В качестве примера экономисты называют параллельный импорт, обеспечивший российским потребителям доступ к подсанкционным товарам.

Пытаясь задавить экономику России санкциями, в Европе не учли и быстрое восстановление промышленного производства за счет оборонно-промышленного комплекса, развитие альтернативных логистических маршрутов и перестройку внешнеэкономических связей за счет КНР, Индии и Турции.

МВФ также напоминает про мощный фактор государственного регулирования, особенности российской деловой среды, гибкую систему ограничений и поощрений, которые не учли на Западе в своей санкционной политике, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский напомнил, что нашу страну уже пытались задавить тотальной дипломатической и экономической блокадой после революции и гражданской войны в 1920 году. Однако "ничего, это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", подчеркнул Мединский.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что наша страна и ее торговые партнеры не боятся новых угроз с Запада, поскольку "против нас и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено — справляемся" и нет сомнений в том, что справимся в случае очередной порции рестрикций.