В Госдуме предложили ввести обязательный отпуск для отцов при рождении ребенка

В Госдуме разработали законопроект, которым предлагается ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка.

Автором законодательной инициативы выступил вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов. Он предлагает внести поправки в Трудовой кодекс в части регулирования отпусков, предоставляемых по беременности и родам.

Парламентарий полагает, что отсутствие гарантированного оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения ребенка — это серьезный пробел в системе поддержки семьи. Как поясняет Чернышов, первые недели жизни новорожденного и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи, когда помощь главы семейства неоценима.

Вовлечение отца в уход за новорожденным поможет формированию культуры ответственного отцовства и выстраиванию равноправной модели семейных отношений, цитирует депутата РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Марченко заявлял, что россиянам, воспитывающим детей, необходимо предоставлять дополнительные выходные дни — это поспособствует укреплению традиционных семейных ценностей и повысит эффективность воспитания подрастающего поколения.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что семья должна находиться в центре всех решений властей государства, связанных с национальным развитием России. Президент указал на недостаточную поддержку многодетных отцов — в основном они являются добытчиками в своих больших семьях, однако льготами обделены.