Китай жестко ответил США на требования по отказу от российской нефти

Китай будет защищать свой энергетический суверенитет и не намерен отказываться от закупки российской нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил своих китайских коллег о высоких пошлинах, если Пекин предложит закупки, но те ответили категорично, передает агентство Reuters.

"Китай - суверенное государство с собственными энергетическими потребностями. Закупки нефти будут определяться внутренней политикой страны", - сообщили китайские чиновники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "очень жесткие пошлины" против России , если завершение конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. 29 июля он сократил срок ожидания до 10 дней.