Сильнейшее за 73 года землетрясение у берегов Камчатки. Что произошло и каковы прогнозы

Магнитуда 8,8. Землетрясений такой силы на Камчатке не было с 1952 года. Первые толчки жители ощутили примерно в 11:30 утра по местному времени. А через считанные минуты трясти начало так, что невозможно было устоять на ногах. Люди экстренно эвакуировались из зданий и до сих пор пребывают в шоке.

Эпицентр находился в 160 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километра. Предвестником этого землетрясения стали толчки 20 июля.

"Это, в отличие от событий 20 июля, уже можно отнести к категории уникальных событий. Разрыв распространился в юго-западном направлении на расстоянии приблизительно 200 километров. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага", - отметил Данила Чебров, директор филиала Единой геофизической службы РАН.

МСЧ выпустило экстренное предупреждение. Люди начали уезжать из города. На дорогах возникли серьезные пробки. Тревожные минуты пережили и пассажиры в аэропорту Елизово.

Сильных разрушений в Петропавловске-Камчатском не зафиксировано. Пострадал лишь детский сад №15 - обрушилась одна из стен. Здание находится на ремонте. Никто не пострадал.

"Проводится осмотр всех без исключения социальных учреждений и жилого фонда. В тех случаях, когда будут обнаружены трещины, угрожающие устойчивости зданий, будет обеспечено безопасное временное размещение", - заявил Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

На Камчатке объявлена угроза цунами. Предвестник большой воды - быстрый отлив.

"Прошу население Камчатского края не паниковать. Организованно покинуть озвученные мною районы. Держаться подальше от Халатырского пляжа, потому что это самый цунамиопасный участок. Ни в коем случае туда нельзя ехать, нельзя смотреть цунами, нельзя делать это развлечением. Это серьезно", - предупредил Сергей Лебедев, министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

Сильные толчки ощущались и на Курилах. А затем в Северо-Курильск пришла первая волна цунами - высотой до пяти метров. Люди успели эвакуироваться на возвышенности. Следом - еще три волны. На побережье в считанные минуты были затоплены порт и рыбозавод. Сейсмологи предупреждают - афтершоки на Камчатке и в Сахалинской области будут продолжаться еще долго.

Угроза цунами после этого землетрясения объявлена во многих странах Тихоокеанского бассейна. Волны высотой до полуметра уже достигли восточного побережья Японии. Но сейсмологи предупреждают: за ними могут прийти и гораздо более опасные - трехметровые. Жителям рекомендовано не приближаться к воде. А в префектуре Тиба на берег выбросило несколько крупных кашалотов.

Режим опасности действует в Индонезии, на Филиппинах, в Новой Зеландии, а также в Западном полушарии - на Аляске, в Калифорнии и Орегоне. Жители Гавайских островов спешат уехать подальше от береговой линии - на дорогах образовались большие пробки. Однако многие любопытные туристы заняли места для наблюдения на балконах курортных отелей.