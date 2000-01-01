Еще двум членам банды Басаева и Хаттаба вынесли обвинительные приговоры

Еще двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, принимавшим участие в нападении на Псковских десантников, вынесли обвинительные приговоры.

Их признали виновными в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизме. Суд определил наказание в виде лишения свободы на 14 и 17 лет в колонии строгого режима. Следствие сформировало неопровержимую доказательную базу, что подозреваемые участвовали в нападении на российских солдат в феврале 2000 года. Тогда в результате атаки 84 человека погибли, еще четверо были ранены.

Розыск остальных преступников, избежавших уголовной ответственности, продолжается.