Шеф Пентагона задумался об отставке

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность серьезного поворота в своей политической карьере. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников NBC News, Хегсет намеревается принять в 2026 году участие в выборах на пост губернатора штата Теннесси. Однако для запуска избирательной кампании ему придется покинуть должность шефа Пентагона.

Источники отмечают, что если этот план реализуется на практике, Соединенные Штаты ожидает крупнейшая перестановка в руководящем составе оборонного ведомства. Однако никаких официальных заявлений на этот счет пока не было.

Весной угроза отставки нависла над Хегсетом из-за утечки информации, касающейся планов американских военных в отношении йеменских хуситов. Источники отмечали, что у президента США Дональда Трампа богатый опыт привлечения к ответственности своих высших должностных лиц — "учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своем посту". Однако тогда политику удалось избежать увольнения.

Хегсета критиковали еще до фактического назначения на пост главы Пентагона, отмечая, что телеведущий не может возглавлять Пентагон, даже несмотря на статус ветерана боевых действий — он служил в Ираке и Афганистане. Критики назначения Хегсета утверждали, что он "явно ничего не знает о вооруженных силах", но будет "принимать решения, касающиеся самой мощной армии в мире".