Украина потерпит стратегическое поражение от России, а нынешние украинские руководители уйдут. Такой прогноз сделал американский аналитик Скотт Риттер.

Как подчеркнул эксперт, нынешнюю украинскую власть ждет расформирование — в стране пройдут выборы. Будет сформировано "пророссийское правительство, которое будет стремиться превратить Украину из несостоявшейся марионетки Запада в члена Союзного государства".

Риттер назвал неизбежной реальностью сценарий, при котором "Украина навсегда присоединится к России и Белоруссии, она никогда не станет частью Европы".

Также аналитик отметил, что из-за отсутствия в окружении президента США Дональда Трампа людей, разбирающихся в особенностях политики России, американскому лидеру трудно правильно воспринимать реальность, сообщает РИА Новости.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что США и Великобритания уже определили судьбу украинских властей, причем сделали это за спиной нынешнего номинального главы государства Владимира Зеленского. Англосаксы решили сделать новым президентом Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, отправленного ныне послом в Лондон.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечал, что Россия заключит с Украиной сделку с позиции силы, исходя из собственных интересов, а Соединенные Штаты, вопреки заявлениям главы государства Дональда Трампа, едва ли смогут на это повлиять.