Довлатова назвала причину своего ухода: Малахов дал ценный совет

После десяти лет работы в прямом эфире Алла Довлатова покидает "Русское радио". Об этом она сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Что стало причиной такого решения Довлатовой, неизвестно. Однако в кулуарах муссируется информация, что артистка просто не может совмещать сразу несколько видов деятельности, ведь Алла не только радиоведущая, но и актриса. Она успешно играет в театре, снимается в кино, а недавно стало известно, что артистка появится в 25 сезоне сериала "Тайны следствия".

Сейчас популярная ведущая решила прокомментировать новость для журналистов. Для начала Алла призналась, что решение уйти далось ей тяжело. Довлатова даже не исключает, что может остаться на радио, но работать уже не ежедневно. При этом она подтвердила, что решила уволиться из-за большой занятости. У артистки много работы в театре и в кино.

"У меня был период, когда я отказывалась от очень интересных ролей. Не хочу так больше. Это такое счастье выходить на сцену. В театре я расту как актриса. И кино может появиться. Это постоянный тренинг", - объяснила Довлатова.

Популярная ведущая сообщила, что ее поддержал коллега Андрей Малахов, передает Starhit. Он дал ей ценный совет. "Андрей мне сказал, что иногда полезно выходить из зоны комфорта. У меня за последние 5-6 лет было несколько проектов, которые вынуждено стояли на стопе. В ежедневном формате я очень сильно затрачивалась эмоционально и энергетически на эфир, не хватало на многое сил. А может быть надо их развивать? Это уже другой уровень", - отметила артистка.