Садовое кольцо временно перекроют 2 и 3 августа

Движение транспорта по Садовому кольцу ограничат 2 и 3 августа в Москве в связи с проведением Московского ночного велофестиваля.

Движение будет перекрыто в обоих направлениях, сообщили в столичном департаменте транспорта. Москвичей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

Движение транспорта по Зубовской улице и Большой Пироговской улице также будет временно прекращено с 17:00 2 августа и до завершения мероприятия.

Подробнее с ограничениями можно ознакомиться тут.

Ранее в Москве открылась регистрация на второй ночной велофестиваль. Заезд впервые пройдет по Садовому кольцу. Фестивальный городок откроют на Зубовской площади в 20:00. Вход — со стороны Большой Пироговской улицы. Заезды состоятся в 21:00, 22:00 и 23:00 мск.