Землетрясение на Камчатке удивило количеством пострадавших

Мощнейшее за последнее десятилетие землетрясение на Камчатке не привело ни к жертвам, ни к серьезным ранениям. Об этом рассказал в среду, 30 июля, глава региона Владимир Солодовников.

Как уточнил политик в эфире телеканала "Россия-24", уже проведено первичное обследование. Из материального ущерба, причиненного этим стихийным бедствием, известно про обрушение одной из стен в детском садике №15 в Петропавловске-Камчатском. К счастью, образовательное учреждение находилось на ремонте — детей и сотрудников в здании не было.

В региональном Министерстве здравоохранения, в свою очередь, рассказали, что за медицинской помощью после землетрясения обратился лишь один человек. Глава ведомства Олег Мельников уточнил в своем Telegram-канале, что пострадала женщина, находившаяся во время подземных толчков в аэропорту. У пострадавшей ушибленные раны головы, но состояние удовлетворительное.

Директор Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Сергей Тихоцкий, которого цитирует ТАСС, рассказал, что землетрясение на Камчатке было ожидаемым событием последних 30 лет — к нему готовились и ученые, и специальные службы, и местные власти.

Ученый обратил внимание на то, "как блестящее среагировала служба предупреждения цунами". Оперативно вывезли людей с пляжей, эвакуировали палаточный лагерь и "просто все сделали, что называется, на ура, я потрясен, как здорово все на месте было организовано".

При этом угроза цунами после землетрясения на Камчатке затронула значительную часть побережья Тихого океана. В Японии из-за угрозы цунами эвакуировали 2 миллиона человек. Также предупреждение распространили в Китае, на канадском острове Ванкувер, в мексиканском городе Энсенада неподалеку от американской границы, в американских штатах Калифорния, Аляска и Гавайи, сообщает Associated Press.