В Подмосковье девушка догнала вора и забрала у него свой телефон

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить женщину на автобусной остановке в Химках.

38-летний мужчина подошел к стоящей на остановке девушке, выхватил у нее из рук мобильный телефон и попытался скрыться. Девушка не растерялась и бросилась в погоню. Ей удалось догнать мужчину, повалить его на землю и отобрать свой телефон.

После этого, вышедший из кофейни молодой человек отвесил вору пинок и тот как ни в чем не бывало отправился по своим делам. Однако в скором времени его задержала полиция.

Преступником оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья, сообщил подмосковный главк МВД. Возбуждено уголовное дело о покушении на преступление и о грабеже. Мигрант арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы.