Дети увозят заговорившего о предательстве Леонида Якубовича

Завтра, 31 июля, круглую дату отметит один из самых известных российских ведущих, бессменный лидер капитал-шоу "Поле чудес", актер, летчик, режиссер, продюсер Леонид Якубович. Всенародно любимому шоумену исполняется 80 лет, но кто даст?! Артист продолжает активно работать и останавливаться не собирается.

В честь юбилея Леонид Якубович дал новое интервью. Отмечать широко свой праздник популярный ведущий не намерен. Вместо этого вместе с родными людьми шоумен отправится к морю.

"Моя семья подарила мне праздник, меня увозят отсюда. Мы уезжаем на море. Дети собрали деньги, что меня привело в крайнее восхищение. Купили путевки, и мы все уезжаем. Во-первых, я очень люблю море. А во-вторых, я понял, что дни рождения в некотором смысле, к сожалению, теряют смысл", - рассказал Якубович.

Телеведущий признался, что не хочет формальностей, да и самых близких людей, с которыми бы он с удовольствием отметил юбилей, уже нет.

Несмотря на образ благодушного дедушки, на самом деле Леонид Якубович довольно требовательный в работе. Сам себя, впрочем, он считает не жестким, а "целенаправленным", передает "КП". Он объяснил:

"Не могу отвлекаться на объяснения, почему надо сделать так и так. Не потому, что у меня нет времени, просто этот этап пройден. И теперь надо двигаться к результату без турбулентности. Иначе мы теряем время и ощущение правильности пути к результату. Звучит мудрено, но это так. Мелкие предательства меня жутко щиплют за сердце".