Россиянам напомнили о штрафах за кормление голубей у дома

Кормление голубей и других птиц рядом с жилыми домами может обернуться серьезными штрафами. Об этом в среду, 30 июля, рассказал заместитель председателя думского комитета по ЖКХ Сергей Колунов.

Как уточнил парламентарий, этот вопрос регламентируется статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях России ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления").

Если кормление голубей создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию, гражданина могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей, а при повторном нарушении — на 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы составляют до 30 и до 40 тысяч рублей соответственно, для юридических лиц — до до 250 и до 400 тысяч рублей.

Аналогичным образом могут наказать граждан, которые выбрасывают мусор из окон домов или оставляют мусор в подъездах, цитирует Колунова ТАСС.

Роспотребнадзор предупреждал, что от птиц, в том числе голубей, есть риск заразиться особым видом хламидий, которые приводят к развитию орнитоза. Это острое инфекционное заболевание характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких и центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки.

Вызывающая орнитоз бактерия Chlamydia psittaci легко проникает через слизистую оболочку дыхательных путей или порезы на коже. Заражение орнитозом происходит при вдыхании частиц пыли, содержащих возбудителей инфекции из помета или высохших выделений птиц. Есть также контактный путь заражения.

Чтобы избежать орнитоза, рекомендуется избегать мест скопления птиц и не кормить их.