В России запретили продавать китайские грузовики

Росстандарт запретил импорт и реализацию в России китайских грузовиков марки Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak.

У них отозвали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и типа шасси, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

У девяти моделей выяснили проблемы с тормозами и управлением. Речь идет о Dongfeng типа DFH 4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250 и CA4180, Sitrak типа ZZHS, Foton типа M4L, Dongfeng типа DFH 5200B, Foton типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4.

Ранее в России уже приостанавливали продажи китайских грузовиков. В частности, у Shacman обнаружили несоответствия обязательным требованиям по уровню шума и конструкции противоподкатных и боковых защитных устройств.