Главу азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен МВД России в розыск.

Это следует из базы ГУ МВД. Статья, по которой Шыхлински разыскивается, не уточняется. По данным СМИ, на него возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти. Также не исключено, что Шахин Шыхлински может быть лидером преступной этнической группировки.

Летом в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев по делу об убийстве 20-летней давности. Были задержаны 14 человек, двое скончались. Российская судмедэкспертиза утверждает, что смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Власти Азербайджана считают, что задержанные скончались от травм. Это привело к ухудшению отношений между Москвой и Баку.

1 июля были задержаны Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы. В момент задержания Мутвалы сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. После допроса старшего Шыхлински отпустили, а младшего арестовали по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Он признал вину, сказав, что сбил оперативника случайно.