"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя

Расписание рейсов компании "Аэрофлот" полностью стабилизировано после сбоя в системах, возникшего из-за хакерской атаки. Об этом рассказали представители перевозчика в среду, 30 июля.

Как уточняется в официальном Telegram-канале "Аэрофлота", за 29 июля авиакомпания выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, минуя столицу.

На 30 июля в расписании "Аэрофлота" заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах.

28 июля Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации возбуждено по факту сбоя информационной системы "Аэрофлота". Произошло это в результате кибератаки.

От действий хакеров пострадал не только авиаперевозчик и его пассажиры. День спустя в некоторых городах России из-за сбоя закрылись аптеки сети "Столички". В Сети отмечали, что это также следствие цифровой атаки на системы компании.