Объединенная Европа могла избежать удара от торгово-таможенного соглашения с США, если бы стабильно получала газ из России. Такое заявление сделала в среду, 30 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница в эфире радио Sputnik, обойтись без кабального договора с Соединенными Штатами Евросоюз вполне мог, "если бы они получали стабильно российский газ или какой-либо еще, но стабильно, а у нас для этого был построен целый трубопровод".

Захарова риторически поинтересовалась, "зачем бы им нужно было заниматься всем тем, чем они сейчас занимаются, — увеличением в разы издержек своих граждан, уничтожением собственных производств, отбрасыванием себя на десятилетия назад".

В ответ на собственный вопрос спикер МИД заявила, что к такой ситуации привела многолетняя системная деятельность англосаксов и тех бюрократов в ЕС и НАТО, которых англосаксы привели к власти и с которыми вместе работали против интересов жителей Европы.

Ранее западные эксперты предупредили, что Евросоюз едва ли сумеет реализовать на практике обещание купить у Соединенных Штатов энергоносители на 750 миллиардов долларов — это практически невозможно. Сумма, фигурирующая в торгово-тарифном соглашении Вашингтона и Брюсселя, "просто заоблачная и совершенно нереалистичная".

Еще до этого российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что западные страны "сами скоро сдохнут" вопреки своим безуспешным попыткам задавить Россию санкциями, потому что без российских энергоносителей Запад существовать не может.