Барановская попала в зону землетрясения на Камчатке

На Камчатке в ночь на 30 июля произошло мощное землетрясение. Изначально сообщалось о магнитуде 7,5, однако позже она достигла 8,7. По словам специалистов, это сильнейшее землетрясение в регионе за 70 лет.

На всем побережье Камчатки была объявлена угроза цунами. В одном из районов заметили волну высотой четыре метра. В результате землетрясения пострадали несколько человек, рассказал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Оказалась в опасной зоне и популярная ведущая, бывшая жена знаменитого футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская. Как сообщила сама Юлия в своем официальном телеграм-канале, землетрясение застало ее во время поездки на катамаране по дороге в порт. Сначала, по словам Барановской, она не поняла, что случилось. Ей показалось, словно что-то намоталось на винт - судно начало странно вибрировать. Однако капитан быстро догадался, в чем дело.

"Падающие со скал камни и пыль были видны даже сквозь сильный туман, вокруг — грохот, а мы — без связи, в растерянности, не зная ни где эпицентр, ни что произошло в городе, что с людьми на земле. Огромными стаями, низко над водой летели птицы…" - рассказала ведущая.

Она отметила, что землетрясение на воде ощущается иначе, чем на суше, но "погружение в неизвестность, сопровождаемое звуками катаклизма, и понимание того, что происходит страшное", оказалось "не из приятных".