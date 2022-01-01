Актер Никита Панфилов отказался жениться в четвертый раз: "В любовь верю, но в брак — больше нет!"

Никите Панфилову 46 лет. Актер запомнился зрителям такими ролями как Игорь из "Сладкой жизни", Стас из "Мажора", Миша "Вуду" из "Духless".

Кроме того, у артиста весьма бурная личная жизнь. Панфилов был женат трижды. Его первой супругой стала актриса Вера Бабенко. Говорят, артистка была ему неверна, поэтому и расстались. В браке с журналисткой Ладой Поярковой Панфилов стал отцом - у него родился сын Добрыня. Но и эти отношения закончились разводом. Как утверждал Никита, жена "совершила такой поступок, который мужчины женщинам обычно не прощают". Третья супруга, врач-стоматолог Ксения Соколова, подарила актеру дочь Аврору. Однако в 2022 году актер снова развелся.

Жениться в четвертый раз Никита Панфилов уже не хочет. "В любовь верю, но в брак — больше нет! Не существует его, это ошибка. Людям надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду. Брак — это зло... Зачем? Каждый раз, когда я кого-то вел в загс, это плохо заканчивалось — и с каждым разом все хуже и хуже. Так зачем мне гневать судьбу свою?" - задал риторический вопрос Woman.ru артист.