Умер первый фронтмен группы Iron Maiden

Скончался первый фронтмен культовой британской хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Марио Дэй.

Он ушел из жизни 29 июля в своем доме в Австралии. Ему было 69 лет, пишет The Sun. В последнее время Дэй боролся с онкологическим заболеванием.

Пребывание Пола Марио Дэя в Iron Maiden было недолгим – в 1975-1976 году. В группу его пригласил басист Стив Харрис. Затем Дэя сменил Деннис Уилкок.

22 июля стало известно о смерти лидера музыкальной группы Black Sabbath, певца Оззи Осборна. Ему было 76 лет. Последние годы артист боролся с болезнью Паркинсона.