Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции за минувшие сутки превысили 1310 человек. Такие данные приводит российское Министерство обороны в среду, 30 июля.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих. Потери противника превысили 245 человек в зоне ответственности группировки "Запад".

Благодаря действиям "Южной" группировки войск враг потерял до 200 военнослужащих. Подразделения группировки войск "Центр" вывели из строя еще до 410 бойцов ВСУ.

Также украинские националисты потеряли свыше 210 человек в зоне ответственности группировки войск "Восток" и до 55 человек — в зоне ответственности группировки "Днепр".

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении и улучшают положение в рамках СВО. Бойцы ВС России являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач, подчеркивал политик.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал резкий отпор американским политикам пытавшимся диктовать России сроки завершения СВО. Медведев отметил, что мирные переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели российской специальной военной операции.