Россия и Китай проведут военно-морские учения у Владивостока

Россия и Китай в августе проведут совместные военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2025" в районе Владивостока. Об этом рассказал в среду, 30 июля, представитель Министерства обороны КНР старший полковник Чжан Сяоган.

Как уточнил китайский военный, маневры пройдут и на воде, и в воздушном пространстве. Эти мероприятия являются частью ежегодного плана сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и КНР.

По завершении учений часть задействованных сил с обеих сторон отправится в соответствующие районы Тихого океана для проведения шестого совместного морского патрулирования, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Тихоокеанского флота уточнили, что учение, состоящее из береговой и морской части, пройдет с 1 по 5 августа в акватории Японского моря для обмена опытом военных моряков ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Корабли отработают совместные действия по поиску и спасению на море, противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Китай в числе государств, которые Россия считает своими союзниками. Это "страны, с которыми мы во многом разделяем видение основ мироустройства".

Российский министр обороны Андрей Белоусов подчеркивал, что военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов. Также политик отметил, что благодаря усилиям лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина сформировано стратегическое партнерство, а "наша задача — его укреплять и развивать".