Родившая Ида Галич показала фото из палаты

У Иды Галич родился второй ребенок. Своей радостью популярная ведущая поделилась в официальном телеграм-канале. Она опубликовала несколько фотографий, сделанных прямо в родовой палате. Ида также выложила снимок бирки и крошечного браслета, на котором написаны основные данные о новорожденном ребенке.

Так, оказалось, что блогер родила еще 28 июля, однако лишь сейчас публично заявила об этом. Девочка появилась на свет ростом 53 см и весом 3660 г. Рожала Ида Галич в популярном у отечественных знаменитостей столичном госпитале. Судя по кадрам, присутствовал на родах и возлюбленный Иды.

"Я смотрю на нее и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже. Мое сердце стало еще больше, а любовь действительно приумножилась", - поделилась своим счастьем Галич.

Она отметила, что дочка появилась на свет в день рождения ее брата. "Аланчик, это тебе и на день рождения! И на Новый год!" - со свойственным ей юмором написала Ида.

Напомним, о второй беременности блогер объявила в начале года. Отцом ребенка является Олег Ледвич, бизнесмен и совладелец компании, которая занимается монтажом промышленных машин и ледового оборудования. Бизнес семейный, Ледвич продолжает дело отца. И у Иды Галич, и у Олега Ледвича это второй брак. Также для обоих новорожденная девочка является вторым ребенком.