Собянин открыл пешеходную набережную на территории музея-заповедника "Коломенское"

Такое уникальное место, пожалуй, трудно найти на карте Москвы. Синтез традиционной российской культуры и утонченной эстетики. Все это - новый облик благоустроенного парка "Коломенское". В ярких лучах летнего московского солнца павильоны, которые здесь возвели, выглядят особенно эффектно. Плавные линии, изящные формы. Архитекторы учли такие особенности, как, например, слияние рек – Москвы и Жужи. Трудно представить более подходящее место для свадебного павильона. Да еще и с живописным садом. Площадка будет работать круглый год. Летом церемонии пройдут на воде, зимой - в самом павильоне.

"За 6 лет уже 68 тысяч пар было создано в необычных локациях Москвы. Мы учитываем спрос молодоженов, поэтому стараемся открывать такие площадки на свежем воздухе. Мы рассчитываем, что здесь ежедневно будет заключаться 10-15 браков", - отметил Юрий Бутов, заместитель начальника Управления ЗАГС Москвы.

Поздравить молодоженов приехал мэр Москвы.

"Очень хорошо, что такое событие в такой красоте происходит, рядом с резиденциями русских царей и на новом пространстве, которое здесь было сделано. Я думаю, это запомнится вам надолго. Всего вам хорошего и счастливой семейной жизни", - сказал Сергей Собянин.

На память - фото с мэром и, конечно, прогулка по "Коломенскому". Однако всю благоустроенную территорию получится объехать разве что на электрокаре.

Царство прохлады и тишины – в библиотеке. Здесь же – пространство для интеллектуальных игр. Дети смогут найти занятие по душе в павильоне "Московские каникулы". Впрочем, несомненно больше в Коломенском любителей отдыха активного. Теперь здесь есть зона воркаута, беговые дорожки и целых 12 полей для пляжного волейбола.

Такой набережной в столице еще не было! Она, например, длиннее Воробьёвской и Пушкинской – три с половиной километра. Названия пока нет. Выберут его сами москвичи на портале "Активный гражданин". Зимой вдоль новой набережной зальют один из самых протяженных в мире катков с искусственным льдом. Ну а благоустройство парка продолжается, чтобы одна из жемчужин столицы сияла еще ярче.